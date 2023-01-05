Муранов — о советах от Каблукова: сколько я играл в хоккей, мне никто такого не говорил

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов рассказал, что опытный форвард Илья Каблуков руководит партнёрами по звену и даёт много подсказок на льду.

«У нас в звене есть свой тренер. Шучу. Это Илюха Каблуков. Он очень много подсказывает нам, как нужно играть, и напрямую передаёт от тренерского штаба то, что от нас требуется. Если требуется такая игра, значит так и нужно действовать. И, как видите, это работает. Если, грубо говоря, у нас что-то перестаёт идти, то он говорит, что нужно возвращаться к тому, с чего мы начинали. Он постоянно подсказывает и учит многим нюансам. Илюха много где поиграл и много что выиграл, и вот эти нюансы, о которых он порой рассказывает… Сколько я играл в хоккей, мне такого никто не говорил.

Могу ли конкретизировать примеры? Легко. Ты стоишь в меньшинстве на вбрасывании, слева перед тобой находится соперник, и первое, что необходимо сделать, – твоя левая нога должна идти вперёд, чтобы он не мог подобрать шайбу, и ты корпусом его оттесняешь.

Потом при выходе из зоны совсем не обязательно, чтобы защитник отдал передачу тебе точно в клюшку. Ты можешь блокировать своего защитника, а твой защитник просто сильно бросит шайбу перед тобой, и она сразу отлетит в центр. То есть речь идёт вот о таких моментах, и там ещё есть очень много других деталей», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Мурановым читайте сегодня, 5 января, с 13:00 мск на «Чемпионате».