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Муранов: Кудашов уделяет огромное внимание нюансам

Муранов: Кудашов уделяет огромное внимание нюансам
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Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов рассказал о различиях в тренерском подходе между специалистами Владимиром Крикуновым и Алексеем Кудашовым.

«Если хочешь играть, то нужно всегда играть на команду и выполнять тренерскую установку. В хоккее нет единоличников. Я это понял ещё в первые два сезона, когда очков особенно не набирал, но делал то, что от меня требовали, и поэтому оставался в составе. В прошлом сезоне я недостаточно выполнял свою работу, поэтому не играл. Сейчас? Результат налицо.

В чём главные различия в подходах Крикунова и Кудашова? Всё в деталях. Алексей Николаевич уделяет огромное внимание нюансам, позиционной обороне, позиционной атаке. Владимир Васильевич делал акцент на физической составляющей и на том, что надо перебегать и перебить соперника», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Мурановым читайте на «Чемпионате»:

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