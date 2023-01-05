«Даже не понял, что сделал». Форвард «Динамо» — о том, зачем он выкинул клюшку на трибуну

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:0), когда после заброшенной шайбы в пустые ворота на эмоциях выкинул клюшку на трибуну и получил удаление до конца встречи.
«В той игре я убежал «один в ноль» – не забил. Перед тем как всё-таки забить, сначала тоже не попал в пустые. И это был эмоциональный выброс. Я даже не понял, что сделал. Слава богу, что мужчина поймал клюшку, которая вылетела, и вроде всё нормально обошлось (никому не попало по голове клюшкой). Он радовался даже больше, чем я.
Опасался ли дисквалификации? Уточнял у сотрудников клуба. Сказали, что, скорее всего, выпишут штраф, но дисквалификации не должно быть. Конечно, я переживал из-за того, что сделал. Если честно, на меня всё это совсем не похоже», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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