Иван Муранов подробно рассказал о главной проблеме в своей игре

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов посетовал на большое количество нереализованных моментов в своём исполнении в ходе текущего сезона КХЛ.

«Наверное, мне надо просто моменты реализовывать, хотя бы одну треть, тогда я буду доволен, но всё равно не до конца. Потому что столько выходов «один в ноль», столько бросков… Я не знаю, что с этим сделать. Стараюсь просто не замечать. Даже шальные шайбы не заходят. Иногда, когда долго не идёт, бросил один раз и случайная шайба зашла. А тут нет.

Всё-таки надеюсь, что это должно прийти. Этому нельзя научить, это должно само прийти. Понимание, куда бросать в тех или иных моментах. Может быть, надо расслабиться в момент выполнения броска, а где-то, наоборот, выжать до конца. Наверное, это зависит от опыта, поэтому многие ребята и бросают. Он бросит три раза за игру и что-то забьёт, а не как у меня – восемь бросков за игру, один из них в створ.

Я всё считаю. По-моему, у меня в сезоне было 15 выходов «один в ноль». Один раз забил – отменили из-за «вне игры». Это вот был 16-й выход. Я его не взял в расчёт. Со средней дистанции забиваю чаще? А я тогда глаза закрываю (смеётся). А там приходится на вратаря смотреть», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.