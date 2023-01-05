«Все накинулись на девушку, а она никому не досталась». Гендир «Салавата» — о дедлайне КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему уфимский клуб скромно вёл себя в дедлайн КХЛ.
«Не было принципиальной позиции не искать усиления, мы искали в последние дни, когда одновременно у трёх игроков травмы. Мы поняли, что травмы будут продолжаться, поэтому решили перестраховаться. Мы искали защитников, к сожалению, не удалось с кем-то договориться. Был большой спрос на некоторых кандидатов, но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на красивую девушку, а она никому не досталась.
Но мы не расстроились сильно, эти кандидаты не были на голову сильнее действующих игроков. Для перестраховки мы заключили двусторонний контракт с Михаилом Мамкиным», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 5 января 2023
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:54
-
09:16
-
09:06
-
08:54
-
08:44
-
08:26
-
08:11
-
07:42
-
07:08
-
05:34
-
05:25
-
01:30
-
01:18
-
00:41
- 4 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:57
-
22:22
-
22:00
-
21:41
-
21:19
-
20:57
-
20:36
-
20:05
-
19:25
-
19:17
-
18:55
-
18:35
-
18:06
-
17:32
-
17:25
-
17:10