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«Все накинулись на девушку, а она никому не досталась». Гендир «Салавата» — о дедлайне КХЛ

«Все накинулись на девушку, а она никому не досталась». Гендир «Салавата» — о дедлайне КХЛ
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему уфимский клуб скромно вёл себя в дедлайн КХЛ.

«Не было принципиальной позиции не искать усиления, мы искали в последние дни, когда одновременно у трёх игроков травмы. Мы поняли, что травмы будут продолжаться, поэтому решили перестраховаться. Мы искали защитников, к сожалению, не удалось с кем-то договориться. Был большой спрос на некоторых кандидатов, но тут как в фильме «Игры разума»: все набросились на красивую девушку, а она никому не досталась.

Но мы не расстроились сильно, эти кандидаты не были на голову сильнее действующих игроков. Для перестраховки мы заключили двусторонний контракт с Михаилом Мамкиным», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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