Гендиректор «Салавата» объяснил, почему Хо-Сэнг восстанавливается больше четырёх месяцев
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что легионер уфимского клуба Джош Хо-Сэнг близок к возвращению в состав. Напомним, Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ с питерским СКА (2:3 ОТ) и выбыл на несколько месяцев.
«Врачи сразу говорили, что срок восстановления Хо-Сэнга от травмы составляет четыре месяца. Потому что область, где произошла травма, сложно заживляется, малый поток крови. Четыре месяца прошло, Хо-Сэнг сейчас активно восстанавливается, катается, готовится к возвращению», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт завтра, 6 января. На домашнем льду уфимский клуб примет санкт-петербургский СКА. Начало матча — в 14:30 мск.
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