«Я буду тем же игроком, что и раньше». Том Уилсон — о скором возвращении к матчам НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал процесс восстановления после травмы голеностопа, полученной в первой игре плей-офф в прошлом сезоне НХЛ. Форвард уже тренируется с командой в форме с полным контактом.
«Я чувствую себя хорошо. Последние пару недель я чувствовал себя комфортно, так что моё возвращение — это всего лишь вопрос времени. Последний шаг процесса — просто вернуться к тому, чтобы чувствовать себя самим собой, не беспокоиться о процессе реабилитации или о чём-то подобном, а просто играть в хоккей.
Я ожидаю, что мой уровень игры будет таким же, как и прежде. Это единственный приемлемый результат. Я хочу быть игроком, которым я был раньше, поэтому я прохожу полностью этот процесс реабилитации. Весь этот процесс был разработан нашим медицинским персоналом, хирургом и командой поддержки, чтобы убедиться, что после моего возвращения я буду тем игроком, которым я хочу быть», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.
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