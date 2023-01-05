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«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», благодаря буллиту Бочарова

«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», благодаря буллиту Бочарова
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Барысом». Волевую победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 4:3.

Шайбы за казахстанский клуб забрасывали Линден Вей, Дмитрий Шевченко и Аркадий Шестаков. За хабаровчан отличились Ян Дрозг, Никита Гребёнкин и Владислав Барулин. Хабаровскому клубу удалось уйти от поражения за две минуты до конца третьего периода, когда шайбу в большинстве забросил Гребёнкин. Победный бросок в послематчевых буллитах на счету нападающего «Амура» Станислава Бочарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Астана
1:0 Дрозг (Лихачёв, Николишин) – 14:28 (5x3)   1:1 Шестаков (Луис, Бракко) – 20:52 (5x4)   2:1 Барулин (Кузнецов) – 24:41 (5x5)   2:2 Шевченко (Бракко) – 37:25 (5x5)   2:3 Вей (Бракко) – 56:12 (5x5)   3:3 Гребёнкин (Ли, Вихарев) – 58:06 (6x4)   4:3 Бочаров – 65:00 (ПБ)

«Барыс» прервал свою двухматчевую победную серию. Повторный матч между этими командами состоится завтра. Начало матча — в 10:00 мск.

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