«Амур» одержал волевую победу в матче с «Барысом», благодаря буллиту Бочарова

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Барысом». Волевую победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 4:3.

Шайбы за казахстанский клуб забрасывали Линден Вей, Дмитрий Шевченко и Аркадий Шестаков. За хабаровчан отличились Ян Дрозг, Никита Гребёнкин и Владислав Барулин. Хабаровскому клубу удалось уйти от поражения за две минуты до конца третьего периода, когда шайбу в большинстве забросил Гребёнкин. Победный бросок в послематчевых буллитах на счету нападающего «Амура» Станислава Бочарова.

«Барыс» прервал свою двухматчевую победную серию. Повторный матч между этими командами состоится завтра. Начало матча — в 10:00 мск.