Ни один клуб НХЛ не забрал с драфта отказов форварда «Детройта» Врану, игрок спущен в АХЛ

Ни один клуб НХЛ в течение 24 часов не забрал с драфта отказов нападающего «Детройта» Якуба Врану, сообщает Detroit Hockey Now. Хоккеист отправлен в клуб АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс», пока генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман не отзовёт или не обменяет его. «Ред Уингз» нужно было освободить место в составе, чтобы активировать нападающего Робби Фаббри из списка травмированных.



Соглашение Враны с «красными крыльями» действует до конца следующего сезона, в среднем за год нападающий получает $ 5,25 млн. Напомним, чех прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена из «Детройта» в середине октября. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем.

В декабре форвард вернулся в состав, после чего был отправлен в АХЛ для набора формы. Там он сыграл три матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-5». Отметим, что Врана не играл в НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне чешский форвард успел принять участие лишь в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ.