Ни один клуб НХЛ не забрал с драфта отказов форварда «Детройта» Врану, игрок спущен в АХЛ

Ни один клуб НХЛ в течение 24 часов не забрал с драфта отказов нападающего «Детройта» Якуба Врану, сообщает Detroit Hockey Now. Хоккеист отправлен в клуб АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффинс», пока генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман не отзовёт или не обменяет его. «Ред Уингз» нужно было освободить место в составе, чтобы активировать нападающего Робби Фаббри из списка травмированных.
Соглашение Враны с «красными крыльями» действует до конца следующего сезона, в среднем за год нападающий получает $ 5,25 млн. Напомним, чех прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена из «Детройта» в середине октября. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем.
В декабре форвард вернулся в состав, после чего был отправлен в АХЛ для набора формы. Там он сыграл три матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-5». Отметим, что Врана не играл в НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне чешский форвард успел принять участие лишь в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ.
- 5 января 2023
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:02
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:08
-
11:43
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:39
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:54
-
09:16
-
09:06
-
08:54
-
08:44
-
08:26
-
08:11
-
07:42
-
07:08
-
05:34
-
05:25
-
01:30
-
01:18
-
00:41
- 4 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:57
-
22:22