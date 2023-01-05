«Выходите и забивайте, чего жижу разводить?» Тамбиев — о слабой игре легионеров «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на большое количество удалений в проигранном матче с минским «Динамо» (1:2). Первый гол дальневосточная команда пропустила при игре в меньшинстве. Также специалист остался недоволен действиями своей команды при игре в большинстве.

«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить — от такого зубы скрипят. Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стёклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить?

Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом. Ребята молодцы, что сравняли счёт, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» получило шесть малых штрафов, ни один из которых не был реализован «Адмиралом», в том числе при попытке розыгрыша в формате «пять на три».