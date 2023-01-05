«Выходите и забивайте, чего жижу разводить?» Тамбиев — о слабой игре легионеров «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на большое количество удалений в проигранном матче с минским «Динамо» (1:2). Первый гол дальневосточная команда пропустила при игре в меньшинстве. Также специалист остался недоволен действиями своей команды при игре в большинстве.
«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить — от такого зубы скрипят. Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стёклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить?
Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом. Ребята молодцы, что сравняли счёт, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» получило шесть малых штрафов, ни один из которых не был реализован «Адмиралом», в том числе при попытке розыгрыша в формате «пять на три».
- 5 января 2023
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:02
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:08
-
11:43
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:39
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:54
-
09:16
-
09:06
-
08:54
-
08:44
-
08:26
-
08:11
-
07:42
-
07:08
-
05:34
-
05:25
-
01:30
-
01:18
-
00:41
- 4 января 2023
-
23:55