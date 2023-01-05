Вудкрофт — о победе над «Адмиралом»: это были «качели», но мы оставались сфокусированными

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил хорошую игру в неравных составах, а также великолепный перформанс голкипера минчан Алексея Колосова, отразившего 35 бросков в победном матче с «Адмиралом».
«Ох, что за игра! Знали, что это будет трудно, — «Адмирал» был свежим, к тому же это быстрая и мощная команда. Однако наша команда здорово проявила себя в равных составах, в меньшинстве играла просто прекрасно. Колосов провёл фантастический матч. Это были «качели», но мы оставались сфокусированными. Весь матч команда работала на результат, я горжусь парнями.
Игра Мороза? Все отмечают его умную игру, его высокое мастерство. Он играет уверенно и солидно, но, даже если бы он не забросил сегодня шайбу, стоило бы отметить его выступления — он шёл в борьбу на каждом участке площадки. У него была травма, но после восстановления мы рады видеть его в составе», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в рамках дальневосточной выездной серии. Следующий матч белорусский клуб проведёт в гостях с «Сибирью» 7 января.
- 5 января 2023
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