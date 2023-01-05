Генменеджер «Ак Барса» рассказал, с кем велись переговоры о посте главного тренера команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, сообщил, что казанский клуб не вёл переговоров ни с одним кандидатом из числа тех, чьи фамилии появлялись в прессе. Напомним, в СМИ активно ходили слухи о переговорах казанского клуба с экс-тренером «Авангарда» Бобом Хартли.
«Это работа агентов. Когда в клубе происходят перестановки, то всегда всплывают агенты. У нас не было переговоров ни с одним кандидатом, о которых писала пресса. У нас тренеры, которые поработали в сборной, клубах: Юрий Бабенко, Алексадр Бойков. Зинэтула Хайдярович пришёл к нам на помощь в сложный момент, за что ему спасибо. Надеюсь, мы вместе пройдём этот сложный путь», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».
«Ак Барс» под руководством Билялетдинова одержал две победы в трёх матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
- 5 января 2023
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