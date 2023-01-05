Мозякин: Юров хороший парень, но ему не хватает дерзости

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин рассказал, чего не хватает нападающему «Металлурга» Даниле Юрову.
«Жду от него больше прогресса. Он хороший парень, добрый, но в хоккее ему нужно прибавить. Мы с ним раньше много разговаривали в тренажёрном зале. Он хороший парень, но ему не хватает дерзости.
Юров очень рано попал в первую команду — в 16 лет. Парень довольно-таки хорошо выглядит в игровом плане, хорошо технически оснащён. Но понятно, что детская школа и первая команда — всё-таки разные вещи. И то, что происходит сейчас — я не скажу, что всё так плохо или хорошо.
Возможно, он засиделся, но он находится в той команде, которая привыкла ставить задачи что-то выигрывать. И для того чтобы выиграть, ты должен доказать как молодой парень, что должен играть. Ему дают шанс, он должен им воспользоваться», — приводит слова Мозякина ТАСС.
19-летний нападающий в текущем сезоне за 43 матча набрал 9 (4+5) очков с показателем полезности «+5».
- 5 января 2023
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