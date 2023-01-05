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Пьянов: в сибирском дерби всегда игра кость в кость. Многое стоит на кону

Пьянов: в сибирском дерби всегда игра кость в кость. Многое стоит на кону
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:1) и рассказал об игре после новогодней паузы.

«Тяжело ли вкатываться после паузы? Конечно, всегда пауза выбивает из колеи. Но мы знали, что у нас за соперник на той стороне. И мы очень серьёзно готовились. И, думаю, вышли готовыми к этой игре.

Все дерби в этом сезоне получились от ножа? На то оно и сибирское дерби, мне кажется. Это априори всегда, игра кость в кость. Многое стоит на кону.

На что попросил обратить внимание тренер? Просто играть в свой хоккей, выходить и делать то, что мы делаем каждую игру, быть активными. Ничего сверхъестественного, просто свой хоккей.

Рано перешли на отброс? Это, наверное, где-то со второго периода перешло в третий. Мы немного отдали инициативу. Где-то удаления подломили нас. Но мы выстояли и победили», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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