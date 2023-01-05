Обухов: Билялетдинову в «Ак Барсе» будет тяжеловато, надо подтягивать физику у команды

Обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Обухов рассказал, почему не получилось у Олега Знарка в «Ак Барсе» и о перспективах Зинэтулы Билялетдинова в казанской команде.

«Почему не пошло в «Ак Барсе» у Олега Знарка? Это надо разбираться внутри команды. Тот же Александр Радулов, на которого в какой-то момент спустили всех собак, нормальный парень, отличный игрок. Он пашет, выполняет большой объём работы, очень нужный игрок для команды. Мотивирует команду, заводит ребят в раздевалке, таких игроков мало, он очень нужен «Ак Барсу». Штучный товар. Таким же лидером команды является и Данис Зарипов, что на льду, что в раздевалке. Особенно важен авторитет Зарипова в раздевалке, тем более в такой непростой для команды момент. Но, повторюсь, не знаю, что там было, не лезу, это внутренняя кухня.

Что думаю о перспективах сменщика Знарка Билялетдинова? Это специалист с большой буквы, он может и настроить команду, и вытащить. Но сейчас ему будет тяжеловато, потому что фундамент команды закладывается на предсезонке, где его не было. Как я знаю, сейчас ребята находятся не в очень хорошей физической форме. Состав тоже не он набирал. Надо подтягивать физику. А физика всегда на первом месте, это я хорошо помню с тех пор, как сам играл. Летом мы занимались в Финляндии, перед плей-офф в Эмиратах. Полезно было для перезагрузки, чтобы переключиться от всего. Тренировались и было время отдохнуть, благо жёны были рядом. Возвращались полные сил и энергии. Так что Зинэтуле Хайдяровичу сейчас будет тяжеловато, но он профессионал с большой буквы, справится. Задачи с «Ак Барса» никто не снимал, она единственная — первое место, других нет и не будет», — цитирует Обухова «ТИ-Спорт».

Казанский клуб после 46 игр набрал 53 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.