Детройт и Миннеаполис заинтересованы в проведении МЧМ — 2026

Детройт и Миннеаполис проявляют интерес в качестве городов-организаторов молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, сообщает журналист Джон Мороси в своём «твиттере».

Также сообщается, что официальные лица из этих городов посетили канадский Монктон, в котором проходит МЧМ — 2023.

Напомним, в финальной встрече молодёжного чемпионата мира 2023 года встретятся сборные Канады и Чехии. В матче за третье место сыграют сборные Швеции и США.

Следующий МЧМ пройдёт с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в шведском Гётеборге.

МЧМ — 2023 изначально должен был состояться в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года был перенесён в Канаду. Молодёжная сборная России была отстранена от участия в чемпионате.