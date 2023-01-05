Барков-старший: Георгиев говорил, что Финляндия — отличное место для развития

Александр Барков-старший рассказал, что голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев считает Финляндию отличной страной для развития.

«Александр Георгиев говорил, что Финляндия — отличное место для развития. Попасть в эту страну было для него одним из самых лучших моментов в жизни. Он добился очень большого прогресса и сейчас играет в НХЛ», — приводит слова Александра Баркова-старшего Ilta-Sanomat.

Отметим, что Георгиев в Финляндии играл за клубы «ТПС» и «СаПКо» с 2014 по 2017 год.

26-летний российский голкипер в текущем сезоне за «Колорадо» провёл 27 матчей, в которых одержал 15 побед с процентом отражённых бросков 91,5 и коэффициентом надёжности 2,68.

Напомним, ранее Александр Барков-старший рассказал о становлении сына Александра в хоккее и выборе страны, в которой Барков-младший начинал свою карьеру.