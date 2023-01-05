Виктор Козлов оценил игру лидеров «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру лидеров команды и рассказал про центральных нападающих клуба.
«Ролью лидеров звена Шмелёв-Кадейкин-Кулёмин доволен, они ведут за собой молодых парней. Они как волнорез. В прошлом сезоне у нас были финны, которые играли в первом звене и имели полный груз ответственности, были локомотивом. В этом сезоне лидерами стали эти форварды плюс Коледов и Науменков. Они играют в обороне и атаке, решают ключевые моменты, выходят в большинстве и овертаймах. Набирают меньше очков потому, что против них уже играют по-другому, они сами выходят против первых звеньев соперников.
Доволен ли игрой центральных форвардов? У нас хорошие центрфорварды. Данил Алалыкин прогрессирует, Хмелевски может играть как в центре, так и с края. Пименов, Картаев и Аймурзин — по их игре видно, что они хотят развиваться, для меня это самое важное», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».
Уфимский клуб после 46 матчей набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 5 января 2023
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