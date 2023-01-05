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Фёдоров: плохая реализация ЦСКА не связана с недооценкой «Сочи»

Фёдоров: плохая реализация ЦСКА не связана с недооценкой «Сочи»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча с «Сочи» (2:0) и рассказал про игру форварда армейцев Антона Слепышева.

«Были неоднозначные моменты. Рад за ребят, что играли все 60 минут и отдавались процессу, но при таком количестве моментов реализация должна быть лучше. Команда это понимает. Сыграли, выиграли, получили опыт. Связана ли плохая реализация с недооценкой соперника? Считаю, что нет. Там другие причины, которые мы должны разобрать.

Классон и Карнаухов пропустили игру, потому что дали им отдохнуть.

Слепышев точно восстановился после травмы по медицинским показателям. В первой игре после травмы всегда не хватает ритма. Но я рад за Антона, он показал хорошую игру, так должны играть все крайние нападающие, все, кто входит в игру после повреждения», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА после победы имеет в своём активе 65 очков и располагается на третьей строчке в таблице Запада.

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