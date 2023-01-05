Кузнецова вернули в звено Овечкина на тренировке «Вашингтона»

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова вернули в звено к Александру Овечкину, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». Третьим нападающим в звене является Конор Шири.

Напомним, матч с «Баффало» Кузнецов начинал во втором звене с Сонни Милано и Энтони Мантой. Также, вместо Мэтта Ирвина в третьей паре защиты занимался 23-летний россиянин Александр Алексеев.

Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:



Овечкин — Кузнецов — Шири;

Милано — Строум — Оши;

Юханссон — Эллер — Обе-Кюбель;

Манта — Протас — Хэтэуэй.



Густафссон — ван Римсдайк;

Орлов — Йенсен;

Фехервари — Ирвин.

В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 6 января в 3:00 мск.