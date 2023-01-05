Кузнецова вернули в звено Овечкина на тренировке «Вашингтона»
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Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова вернули в звено к Александру Овечкину, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». Третьим нападающим в звене является Конор Шири.
Напомним, матч с «Баффало» Кузнецов начинал во втором звене с Сонни Милано и Энтони Мантой. Также, вместо Мэтта Ирвина в третьей паре защиты занимался 23-летний россиянин Александр Алексеев.
Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:
Овечкин — Кузнецов — Шири;
Милано — Строум — Оши;
Юханссон — Эллер — Обе-Кюбель;
Манта — Протас — Хэтэуэй.
Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Фехервари — Ирвин.
В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 6 января в 3:00 мск.
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