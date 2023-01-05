В Вашингтоне на катках установят логотип «Офис Овечкина» в левом круге вбрасывания

На нескольких катках в Вашингтоне установят логотипы «Офис Овечкина» в левом круге вбрасывания, сообщает официальный «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз».

Фото: «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Как сообщает ESPN, Овечкин и «Кэпиталз» примут более 800 детей из государственных школ Арлингтона (Вирджиния) на тренировке 13 января, посвящённой этому событию. Они получат футболки «Ovi 800», а после занятия сфотографируются с капитаном «столичных».

В этом сезоне Овечкин также планирует совершить несколько неожиданных визитов на местные площадки перед тренировками детей по хоккею.

Овечкин дважды забил в игре с «Баффало» (4:5 ОТ) и сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 86 голов. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс», встреча начнётся в ночь на 6 января в 3:00 мск.