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Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ с передачи Кузнецова

Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ с передачи Кузнецова
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Для 37-летнего капитана «столичных» этот гол стал 809-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 85. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» пока что играют выигрывают со счётом 6:2.

Гретцки ждёт рекорда Овечкина. И хочет быть рядом в этот исторический момент Гретцки ждёт рекорда Овечкина. И хочет быть рядом в этот исторический момент
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