Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ с передачи Кузнецова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».



Для 37-летнего капитана «столичных» этот гол стал 809-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 85. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.



Напомним, в эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» пока что играют выигрывают со счётом 6:2.