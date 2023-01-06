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Видео победного гола сборной Канады в ворота Чехии в овертайме финального матча МЧМ-2023

Видео победного гола сборной Канады в ворота Чехии в овертайме финального матча МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Победный гол на 7-й минуте овертайма забил Дилан Гюнтер.

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Уже на 13-й минуте матча номинальные гости вышли вперёд после точного выстрела Гюнтера. Брандт Кларк и Бреннан Отман отдали по одной голевой передаче. Шейн Райт удвоил преимущество на 25-й минуте игры. Ему же ассистировали Гюнтер и Отман.

На 53-й минуте Иржи Кулих отыграл одну шайбу для своей команды после пасов Эдуарда Шале и Матиаша Шаповалива. А на 54-й минуте Якуб Крос перевёл игру в овертайм. Передачу ему отдал Томаш Гамара.

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