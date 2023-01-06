Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до девяти очков

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, поразив ворота «мундиров» при игре в большинстве, продлив голевую серию до четырёх матчей. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1458 (809+649) очков за 1315 сыгранных матчей в НХЛ.

Сегодня российский форвард вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, превзойдя результат финского форварда Теэму Селянне (1457). Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до девяти результативных действий.