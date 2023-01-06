Дубль Кузьменко и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Причём сделал это россиянин в течение двух минут, сравняв счёт в середине второго периода. Две результативные передачи на счету российского форварда «Кэнакс» Ильи Михеева. Отметим, что хозяева по ходу матча уступали со счётом 0:2. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил три шайбы, отразив 39 бросков по воротам.

«Ванкувер» прервал свою трёхматчевую серию поражений. «Колорадо» проиграл пятый матч кряду и 8 января встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».