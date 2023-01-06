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Дубль Кузьменко и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»

Дубль Кузьменко и две передачи Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Колорадо»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Причём сделал это россиянин в течение двух минут, сравняв счёт в середине второго периода. Две результативные передачи на счету российского форварда «Кэнакс» Ильи Михеева. Отметим, что хозяева по ходу матча уступали со счётом 0:2. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил три шайбы, отразив 39 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Макар, Лехконен) – 19:00 (5x4)   0:2 Жирар (Энглунд, Ньюхук) – 21:49 (5x5)   1:2 Кузьменко (Михеев, Экман-Ларссон) – 33:15 (5x4)   2:2 Кузьменко (Петтерссон, Бир) – 35:14 (5x5)   3:2 Бёзер (Хорват, Михеев) – 35:48 (5x5)   4:2 Миллер (Петтерссон, Экман-Ларссон) – 58:24 (en)

«Ванкувер» прервал свою трёхматчевую серию поражений. «Колорадо» проиграл пятый матч кряду и 8 января встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

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