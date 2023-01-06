«Амур» повторно обыграл «Барыс» благодаря сухому матчу голкипера Аликина

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Барысом». Победу в упорном матче одержали хозяева с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 18-й минуте в большинстве забил форвард «Амура» Сергей Дубакин с передач Никиты Гребёнкина и Яна Дрозга. Голкипер хабаровского клуба Евгений Аликин оформил шат-аут, отразив все 37 бросков по воротам.

«Амур» повторно обыграл казахстанский клуб и сравнялся по очкам с «Барысом». Напомним, вчера хабаровчане обыграли астанчан со счётом 4:3 по буллитам. Следующий матч хабаровский клуб проведёт на выезде с «Нефтехимиком» 11 января. «Барыс» 8 января встретится во Владивостоке с местным «Адмиралом».