Форвард молодёжной сборной Чехии: мы никогда не сдавались, горжусь этой командой
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Нападающий молодёжной сборной Чехии Якуб Кос рассказал, что гордится командой, несмотря на поражение в финальном матче МЧМ-2023 от сборной Канады (2:3 ОТ). Чешская сборная сравняла счёт в третьем периоде, забросив две шайбы в течение минуты.
«Мы никогда не сдавались на этом турнире, поэтому знали, что можем вернуться в игру. Я так горжусь всей этой командой. Хоккеисты играют на льду, но болельщики не видят людей, которые заботятся о команде. Тренеры нам помогали. Так что я хотел бы поблагодарить всех», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
За семь матчей чемпионата на счету чешского форварда 5 (2+3) очков, в том числе гол в финальном матче турнира. 19-летний нападающий выбран в шестом раунде «Флоридой Пантерз» на драфте НХЛ 2021 года.
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