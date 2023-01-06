Карандин: не все любят Россию в Северной Америке, но все за ней следят и ждут её матчей

Легендарный арбитр Юрий Карандин подвёл итоги Молодёжного чемпионата мира в Канаде и обсудил судейство на турнире. Специалист выделил сборную Чехии, которая добралась до финала турнира.

«Североамериканцы умеют делать своё дело — отличный показ матчей, высокий уровень конкуренции, обладатели медалей определялись в овертаймах. Очень жаль, что в Канаде нет сборной России, без неё турнир потерял свою «изюминку». Наша команда в Северной Америке — всегда особый раздражитель. Не все там её любят, но все за ней следят и ждут её матчей. Обидно, что современный мировой хоккей стал заложником политики, хотя последние заявления президента ИИХФ немного обнадёживают. Пошли даже разговоры о том, что Новосибирск, потерявший право проведения нынешнего турнира, что-то получит в будущем. Двумя руками приветствую такие планы! Для Сибири это будет праздник хоккея.

Давно такой интересной команды не привозили чехи. Лет десять у наших главных соперников времён СССР были очень средненькие команды, но нынешний год в Чехии, видимо, урожайный, сборная дотянула до овертайма финала и могла завоевать золото. Кстати, мне понравилась и словацкая сборная, канадцы в четвертьфинале прошли её с большим трудом, в том числе благодаря спорному судейству.

Как мне судейство на МЧМ-2023? Не хотел об этом говорить, чтобы не портить настроение. К сожалению, в равных матчах хозяев просто тянули за уши. Со словаками в четвертьфинале это сделали осторожно, в полуфинале с американцами сработали уже открыто. Оба гола сборной США нельзя было отменять, особенно первый! Мировое судейство не должно превратиться в частную лавочку. Странно, что американцы, мягко говоря, не последние люди в мире, довольно спокойно отреагировали на такой арбитраж», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в полуфинале МЧМ-2023 между сборными Канады и США арбитры встречи отменили две шайбы американской команды после видеопросмотров из-за помехи вратарю. В финале турнира сборная Канады обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2.