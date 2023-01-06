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Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»

Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу в упорном матче по буллитам одержали москвичи со счётом 3:2.

Шайбы в составе «Динамо» забрасывали Владислав Кодола и Якоб Лилья. В составе китайского клуба отличился словацкий форвард Томаш Юрчо за четыре с половиной минуты до конца третьего периода. За 15 секунд до конца третьего периода при игре с пустыми воротами счёт сравнял Джейк Челиос. Победный бросок в послематчевых буллитах на счету Дмитрия Рашевского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Кодола (Миронов) – 21:22 (5x4)   2:0 Лилья (Бойков, Мартынов) – 52:18 (5x5)   2:1 Юрчо (Спроул, Фу) – 55:34 (5x5)   2:2 Челиос (Ип, Локхарт) – 59:45 (6x5)   3:2 Уил – 65:00 (ПБ)

«Динамо» в следующем матче 8 января примет на своём льду нижегородское «Торпедо». «Куньлунь» проведёт матч 8 января на выезде с «Северсталью».

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