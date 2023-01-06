Реакция Романа Ротенберга на промах Глотова после эффектного паса при счёте 0:3. Видео

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает санкт-петербургский СКА. К концу второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте, когда уфимцы уже вели — 3:0, гости убежали в опасную контратаку. Защитник СКА Арсений Коромыслов отдал неожиданную передачу с разворота на открытый угол ворот, однако нападающий Василий Глотов не смог забить. Шайба сошла с его крюка.

Главный тренер санкт-петербургской команды Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на неудачу своего форварда.

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Напомним, в составе «Салавата» голы забили нападающий Иван Дроздов (на 14-й минуте), форвард Сергей Шмелёв (на 24-й минуте) и защитник Михаил Науменков (на 28-й минуте).