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Кудашов: на данный момент в «Динамо» 20 здоровых игроков

Кудашов: на данный момент в «Динамо» 20 здоровых игроков
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Куньлунем».

«Сегодня играли в четыре полноценных сочетания? Начнём с того, что на данный момент в команде 20 здоровых игроков — это четыре тройки и четыре пары. Это вот основное. Да, есть несколько ребят в Питере в ВХЛ и несколько игроков в МХЛ, о чём мы уже говорили. Но из Питера пока не стали никого вытаскивать, потому что там тоже идут важные для них игры. А здоровых 20 человек.

Когда вернутся травмированные и насколько позитивна динамика восстановления О’Делла? Про О’Делла пока не будем говорить. А по ближайшим… Буду оптимистом, если скажу, что четыре-пять дней. Единственное — у нас выздоровел Малышев. У него прошла температура», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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