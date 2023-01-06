«Металлург» обыграл «Локомотив», едва не упустил преимущество в три шайбы

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

На седьмой минуте Алексей Маклюков вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Коростелёв и Максим Карпов. Второй период прошёл без голов. На 48-й минуте Андрей Чибисов удвоил преимущество «Металлурга». Первое очко за новый клуб набрал Александр Бурмистров, отдавший результативную передачу. На 51-й минуте Филипп Майе забросил третью шайбу в ворота ярославцев. На 54-й минуте Андрей Сергеев отыграл один гол. На 57-й минуте хоккеист оформил дубль, сократив отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Салаватом». «Локомотив» примет «Спартак». Оба матча состоятся 8 января.