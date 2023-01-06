«Автомобилист», лидирующий на Востоке, потерпел 8-е поражение подряд, уступив «Трактору»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0).
На шестой минуте Кёртис Валк с передачи Сергея Широкова вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 16-й минуте Никита Сошников, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 24-й минуте Антон Бурдасов с передачи Алексея Бывальцева вывел «Трактор» вперёд. Через 84 секунды Михаил Горюнов-Рольгизер укрепил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Теэму Пулккинен и Артём Блажиевский. На 58-й минуте Ник Эберт сократил отставание до минимума. За 12 секунд до завершения третьего периода Брукс Мэйсек сравнял счёт. Победу «Трактору» в серии буллитов принёс Максим Шабанов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 8 января.
- 6 января 2023
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