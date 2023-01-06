Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист», лидирующий на Востоке, потерпел 8-е поражение подряд, уступив «Трактору»

«Автомобилист», лидирующий на Востоке, потерпел 8-е поражение подряд, уступив «Трактору»
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Валк (Широков) – 05:35 (5x5)   1:1 Сошников (Телегин, Тертышный) – 15:25 (5x4)   2:1 Бурдасов (Бывальцев) – 23:25 (5x5)   3:1 Горюнов-Рольгизер (Пулккинен, Блажиевский) – 24:49 (5x5)   3:2 Эберт (Широков, Кормье) – 57:30 (6x5)   3:3 Мэйсек (Валк, Эберт) – 59:48 (6x5)   4:3 Шабанов – 65:00 (ПБ)

На шестой минуте Кёртис Валк с передачи Сергея Широкова вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 16-й минуте Никита Сошников, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 24-й минуте Антон Бурдасов с передачи Алексея Бывальцева вывел «Трактор» вперёд. Через 84 секунды Михаил Горюнов-Рольгизер укрепил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Теэму Пулккинен и Артём Блажиевский. На 58-й минуте Ник Эберт сократил отставание до минимума. За 12 секунд до завершения третьего периода Брукс Мэйсек сравнял счёт. Победу «Трактору» в серии буллитов принёс Максим Шабанов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 8 января.

Новость по теме
«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1, одержав седьмую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023