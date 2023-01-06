Бирон: Овечкин забьёт больше 50 голов, и это будет фантастически для его погони за Гретцки

Бывший вратарь «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартин Бирон в эфире SiriusXM NHL Network Radio ответил на вопрос, сколько голов забьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем сезоне.

«Я скажу — 51. Он забьёт больше 50 голов, и это будет просто фантастическим результатом для его погони за Великим — Уэйном Гретцки. Я следил за Ови в матче с «Баффало», он находит свободное пространство. Даже когда ты знаешь, где он, Ови находит свободное место, забивает много голов в зоне у ворот, не только щелчком. Так что я скажу, что он забросит 51 шайбу», — сказал Бирон.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету российского нападающего уже 29 голов в 41 матче. До конца регулярного чемпионата осталась также 41 встреча.