Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение СКА в матче с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:5.
«Яркий хоккей в исполнении обеих команд. Сегодня подвели удаления и дисциплина, играли практически всю игру в меньшинстве. Из 10 раз пропустили один гол. Могли сравнять, забить, но не реализовали моменты. Три раза не попали в пустые ворота — это концентрация. Есть момент, нужно его реализовать. Где-то усталость сказалась, но мы работаем в длинную, постоянно улучшаем детали. Понимали, что будет сложная игра, в Челябинске потратили много эмоций. Вчера команду хорошо грузанули, потренировались, чтобы не расслаблялись. Учтём все моменты и идём вперёд. Многие ребята возвращаются, ждём изменений в составе в следующей игре. Нужно вводить свежую кровь, ждём больше агрессии, спортивной злости. Мы умеем играть правильно. Сегодня так, работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 января 2023
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
14:54
-
14:30
-
14:18
-
13:50
-
13:26
-
12:50
-
12:35
-
12:12
-
11:43
-
11:31
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
09:54
-
09:54
-
09:37
-
09:12