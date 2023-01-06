Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение СКА в матче с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:5.

«Яркий хоккей в исполнении обеих команд. Сегодня подвели удаления и дисциплина, играли практически всю игру в меньшинстве. Из 10 раз пропустили один гол. Могли сравнять, забить, но не реализовали моменты. Три раза не попали в пустые ворота — это концентрация. Есть момент, нужно его реализовать. Где-то усталость сказалась, но мы работаем в длинную, постоянно улучшаем детали. Понимали, что будет сложная игра, в Челябинске потратили много эмоций. Вчера команду хорошо грузанули, потренировались, чтобы не расслаблялись. Учтём все моменты и идём вперёд. Многие ребята возвращаются, ждём изменений в составе в следующей игре. Нужно вводить свежую кровь, ждём больше агрессии, спортивной злости. Мы умеем играть правильно. Сегодня так, работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.