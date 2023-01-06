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Р. Ротенберг высказался о своей реакции на промах Глотова мимо пустых ворот

Р. Ротенберг высказался о своей реакции на промах Глотова мимо пустых ворот
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:5.

«Миша Воробьёв — талантливый хоккеист, хорошее игровое мышление. Но мы и он понимаем, что можем вывести его на совершенно другой уровень. Видим его прогресс и работаем над этим. Проделана большая работа с прошлого года, в прошлом году он не проходил с нами предсезонку, где-то физики не хватило. В этом году он прошёл предсезонку с нами и выглядит физически намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы играем в быстрый хоккей, для него нужны ноги. Это большая работа. Он может играть ещё лучше.

Не удивился пасу Коромыслова. Арсений — великолепный игрок с хорошим катанием, он может такие передачи отдавать. Был удивлён не передачей, а тем, что не забили в пустые ворота. В пустые надо забивать. Будем тренировать забивание в пустые ворота», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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