Р. Ротенберг высказался о своей реакции на промах Глотова мимо пустых ворот

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:5.
«Миша Воробьёв — талантливый хоккеист, хорошее игровое мышление. Но мы и он понимаем, что можем вывести его на совершенно другой уровень. Видим его прогресс и работаем над этим. Проделана большая работа с прошлого года, в прошлом году он не проходил с нами предсезонку, где-то физики не хватило. В этом году он прошёл предсезонку с нами и выглядит физически намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы играем в быстрый хоккей, для него нужны ноги. Это большая работа. Он может играть ещё лучше.
Не удивился пасу Коромыслова. Арсений — великолепный игрок с хорошим катанием, он может такие передачи отдавать. Был удивлён не передачей, а тем, что не забили в пустые ворота. В пустые надо забивать. Будем тренировать забивание в пустые ворота», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 января 2023
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