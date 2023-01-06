Главный тренер СКА: мы никогда не ломаемся. В этом смысле смотрим на Канаду

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:5.

«Мог ли СКА сломаться после 0:3? Мы никогда не ломаемся, много матчей вытащили в этом сезоне. Нельзя допускать ситуации, когда надо вытаскивать, потому что на это тратится много сил. Нужно не удаляться, улучшить игровую дисциплину. Судьи знают своё дело, нашим игрокам не надо с ними разговаривать. Пусть судьи делают свою работу. Все ошибаются, каждый имеет право на ошибку. Когда мы брали запрос, нам сказали, что все решения идут в пользу атаки. Хотя там был удар по щитку вратаря. Если так, то хорошо, надеюсь, будет единый стандарт на атаку. И если против нас будут брать такой же запрос, будет такое же решение.

Наша задача — победить. Пока время не закончилось, мы в любой ситуации будем делать всё возможное, чтобы победить. Я участвовал во многих матчах на чемпионате мира. Мы в этом смысле всегда смотрим на Канаду — они всегда играют до конца, в любой ситуации. Мы тоже так умеем играть и всегда будем играть до конца. Могли сегодня вытащить игру, моменты есть, нужно поработать над реализацией», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.