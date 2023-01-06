Козлов — о матче со СКА: сегодня все защитники «Салавата» героически отоборонялись

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче со СКА.

«Просили ребят сначала сыграть аккуратно. Мы видели, что СКА сделал в Челябинске, когда ты раскрываешься, они будут пользоваться моментами. Задача была не дать им так легко отбирать шайбу и создавать моменты, надо было создавать им трудности на каждом участке. Ребята всё сделали чётко.

Для меня сейчас важно, что в большинстве я вижу рисунок, что создаются моменты. У Дроздова было много моментов, он просто пока не забил. Ребята выполняют задание и создают, для меня это сейчас важнее [реализации большинства].

Первый матч — это первый матч, мы к нему готовились по видео предсезонных турниров. Мы предполагали, но не знали, как они будут играть. Сейчас было больше возможностей подготовиться к СКА.

С Коледовым обошлось. Но, так как Паша играет, сегодня все защитники героически отоборонялись», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.