«Ак Барс» обыграл «Витязь» и одержал третью подряд победу после возвращения Билялетдинова

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. На 35-й минуте Кирилл Панюков вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Юдин и Кирилл Семёнов. За 46 секунд до завершения второго игрового отрезка Станислав Галиев, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Ак Барса». Очки за передачи набрали Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов.

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Эта победа стала для казанцев третьей подряд после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 9 января в гостях сыграет с «Сибирью». «Витязь» 8 января в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком».