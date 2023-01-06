«Северсталь» отыгралась с 1:3, но уступила «Нефтехимику», пропустив на 59-й минуте

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
На второй минуте Даниил Вовченко вывел череповчан вперёд. На третьей минуте Михаил Назаров сравнял счёт. На 22-й минуте Вячеслав Лещенко с передачи Андрея Чивилёва вывел нижнекамцев вперёд. На 27-й минуте Ансель Галимов забросил третью шайбу. На 38-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Давида Думбадзе отыграл один гол. На 48-й минуте Игорь Гераськин, реализовав большинство с передачи Александра Суворова, сравнял счёт. На 59-й минуте Павел Порядин после паса Энтони Камары забил четвёртый гол нижнекамцев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 8 января.
- 6 января 2023
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