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«Северсталь» отыгралась с 1:3, но уступила «Нефтехимику», пропустив на 59-й минуте

«Северсталь» отыгралась с 1:3, но уступила «Нефтехимику», пропустив на 59-й минуте
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Вовченко (Денисов, Гераськин) – 01:13 (5x5)   1:1 Назаров – 02:26 (5x5)   2:1 Лещенко (Чивилёв) – 21:28 (5x5)   3:1 Галимов – 26:08 (5x5)   3:2 Моисеев (Думбадзе) – 37:32 (5x5)   3:3 Гераськин (Суворов, Пресс) – 47:59 (5x4)   4:3 Порядин (Камара) – 58:48 (5x5)

На второй минуте Даниил Вовченко вывел череповчан вперёд. На третьей минуте Михаил Назаров сравнял счёт. На 22-й минуте Вячеслав Лещенко с передачи Андрея Чивилёва вывел нижнекамцев вперёд. На 27-й минуте Ансель Галимов забросил третью шайбу. На 38-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Давида Думбадзе отыграл один гол. На 48-й минуте Игорь Гераськин, реализовав большинство с передачи Александра Суворова, сравнял счёт. На 59-й минуте Павел Порядин после паса Энтони Камары забил четвёртый гол нижнекамцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 8 января.

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