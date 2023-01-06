Главный тренер «Трактора» объяснил камбэк «Автомобилиста» со счёта 1:3 за 138 секунд

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Челябинцы выигрывали со счётом 3:1 к 57-й минуте встречи, однако дважды пропустили. Третий гол екатеринбургская команда забила за 12 секунд до конца третьего периода, на камбэк ей потребовалось 138 секунд. В итоге «Трактор» сломил сопротивление «Автомобилиста» в серии буллитов.

«Перед каждым матчем стоит задача победить. Здорово, что сегодня эту задачу выполнили. Ребята молодцы. Хорошо провели первый и второй периоды. Знали, что у соперника хорошая атака, надо было исключить контратаки. Получалось. В третьем периоде играли по счёту. Не было задания только обороняться. В перерыве договорились больше владеть шайбой, не прижиматься к своим воротам. Получалось, но в концовке принимали неверные решения. Дали сопернику вернуться в игру. На буллитах здорово сыграли. Важные два очка.



При игре «пять на шесть» Никита Тертышный не попал в пустые ворота? В конце третьего периода стали принимать неправильные решения. В такой ситуации не нужно бросать, надо вывести шайбу в среднюю зону. Желание забить перехлестнуло.



«Автомобилист» третий раз против «Трактора» делает камбэк? Сами допускаем ошибки. Разбираем матчи, говорим, что важно сыграть правильно. Прижались к воротам, открыли возможность для поперечного паса и пропустили. Будем доносить до ребят, как ещё более надёжно действовать в конце матча.



Провальная концовка может быть связана с тренерскими ошибками? Всегда проигрывает тренер, выигрывает команда. Будем разбирать ошибки и постараемся в дальнейшем их не совершать», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт команды.