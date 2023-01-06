Назаров: такие моменты, как с Кошечкиным и его сыном, нужно показывать на всю страну

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал эпизод после встречи между «Металлургом» и «Локомотивом», в котором встретились вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин и его сын, голкипер ярославцев Максим Майоров.
«Хочется поздравить моего доброго товарища и хорошего человека, олимпийского чемпиона Василия Кошечкина, с которым мы вместе работали в «Северстали». У нас на глазах растёт новая российская вратарская династия: он и его сын Максим Майоров.
Главный тренер «Локомотива» сказал, что хоккей — это не шоу-бизнес, поэтому Максим так и не вышел на лёд. Однако такие моменты нельзя пропускать, их нужно показывать на всю страну. Желаю, чтобы династия Кошечкиных-вратарей продолжала нас радовать», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 6 января 2023
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