Разин: «Северсталь» пересела на автобус «Нефтехимика», который нас по всем кочкам провёз

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Череповчане в третьем периоде отыгрались со счёта 1:3 благодаря голам Дмитрия Моисеева и Игоря Гераськина. Тем не менее за 72 секунды до завершения заключительного игрового отрезка «Нефтехимик» забил и вырвал победу в этом матче. «Северсталь» проиграла во второй раз подряд.

«Этот сезон получается как сегодняшняя встреча — голы сами себе «привозим» на ровном месте. Потом, когда терять нечего, играем. В конце… Я бы сравнил это с нашей поездкой вчера. Мы ехали на нашем клубном автобусе из Казани. Наши водители очень аккуратно ехали, «крались», чтобы не получить штраф. Потом пересели на автобус «Нефтехимика», который нас по всем кочкам провёз. Вот сегодня примерно такая же история. От наших водителей передалась концовка матча — коленочки затряслись. К сожалению, пока так. Работаем дальше. «Нефтехимик» с победой», — приводит слова Разина официальный телеграм-канал череповчан.