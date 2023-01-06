Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил игру Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем». Казанцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0. «Барсы» забросили обе шайбы во втором периоде с разницей в 5 минут 10 секунд. Сначала забил Кирилл Панюков, затем отличился Станислав Галиев. Вратарь Тимур Билялов оформил шат-аут. Благодаря этому «Ак Барс» одержал третью победу подряд.
«Играли сегодня неплохо, с настроением, многое сделали правильно и в атаке, и в обороне. Молодцы, что выстояли «три на пять», тоже был очень важный момент.
Вадим Шипачёв набрал 13-е очко в 12 последних матчах, каков его вклад в общекомандный успех? Большой вклад. Игрой доволен, но он может играть лучше.
Тимур Билялов провёл первый «сухой» матч в сезоне? Это важно. Вратарь для команды сыграл «на ноль», это хороший показатель», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
- 6 января 2023
-
22:57
-
22:32
-
22:17
-
21:52
-
21:31
-
21:14
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
18:59
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
14:54