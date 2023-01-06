Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил игру Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем». Казанцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0. «Барсы» забросили обе шайбы во втором периоде с разницей в 5 минут 10 секунд. Сначала забил Кирилл Панюков, затем отличился Станислав Галиев. Вратарь Тимур Билялов оформил шат-аут. Благодаря этому «Ак Барс» одержал третью победу подряд.

«Играли сегодня неплохо, с настроением, многое сделали правильно и в атаке, и в обороне. Молодцы, что выстояли «три на пять», тоже был очень важный момент.



Вадим Шипачёв набрал 13-е очко в 12 последних матчах, каков его вклад в общекомандный успех? Большой вклад. Игрой доволен, но он может играть лучше.



Тимур Билялов провёл первый «сухой» матч в сезоне? Это важно. Вратарь для команды сыграл «на ноль», это хороший показатель», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».