Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил игру Вадима Шипачёва

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов оценил игру Вадима Шипачёва
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем». Казанцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0. «Барсы» забросили обе шайбы во втором периоде с разницей в 5 минут 10 секунд. Сначала забил Кирилл Панюков, затем отличился Станислав Галиев. Вратарь Тимур Билялов оформил шат-аут. Благодаря этому «Ак Барс» одержал третью победу подряд.

«Играли сегодня неплохо, с настроением, многое сделали правильно и в атаке, и в обороне. Молодцы, что выстояли «три на пять», тоже был очень важный момент.

Вадим Шипачёв набрал 13-е очко в 12 последних матчах, каков его вклад в общекомандный успех? Большой вклад. Игрой доволен, но он может играть лучше.

Тимур Билялов провёл первый «сухой» матч в сезоне? Это важно. Вратарь для команды сыграл «на ноль», это хороший показатель», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Новость по теме
«Ак Барс» обыграл «Витязь» и одержал третью подряд победу после возвращения Билялетдинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023