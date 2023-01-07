Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей среди россиян

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
В этой встрече участвует российский капитан «столичных» Александр Овечкин. Для 37-летнего нападающего матч с «Нэшвиллом» стал 1316-м в НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. На счету Ковалёва также 1316 матчей.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий «Вашингтона» принял участие в 41 встрече, в которой забросил 29 шайб и отдал 19 результативных передач при общем показателе полезности «+2».
Всего за карьеру в НХЛ капитан «столичных» забросил 809 шайб и отдал 649 голевых пасов, суммарно набрав 1458 очков.
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