Коваленко: готов взять Гашека на Донбасс, чтобы изменить его мнение. На него кто-то влияет

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал неоднократные заявления чешского экс-голкипера Доминика Гашека о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены до международных соревнований. Коваленко является волонтёром по линии «Народного фронта» и активно помогает жителям Донбасса.

«Гашек — великий вратарь с уникальной техникой, много лет играл против него, в том числе в финале Олимпиады в Нагано. На мой взгляд, с головой нырнув в политику и постоянно делая такие радикальные заявления, Доминик сам размывает своё хоккейное величие. Во всяком случае он лезет в ту сферу деятельности, в которой вряд ли хорошо разбирается.

К сожалению, сегодня в мире — время пропаганды, она активно промывает мозги. Поэтому посоветовал бы Гашеку уйти от чёрно-белой картинки и изучить, что называется, вопрос. А для начала узнать, что военные действия на территории Донбасса начались не в феврале прошлого года, а восемь лет назад. Раз Гашек постоянно залезает в политику, то просто обязан попытаться разобраться в той тематике, по которой он так агрессивен. Готов взять его на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Убеждён, что после этого его мнение быстро изменится. Возможно, на него кто-то активно влияет. Или в Чехии, или кто-то из его бывших одноклубников по НХЛ. Но это только догадки.

Доминик в своё время играл у нас в КХЛ, его ценили «спартаковские» болельщики. Также в его командах НХЛ постоянно выступали российские легионеры. На мой взгляд, было бы правильно, если бы перед своими выступлениями Гашек интересовался мнением не одной стороны, а обеих. Например, позвонил бы своим бывшим партнерам из России, может, кому-то из болельщиков, попытался бы услышать альтернативную точку зрения. Мне кажется, это было бы честно по отношению ко всем. Но ничего этого Доминик, видимо, не пытается сделать, идёт поток сознания. Потому, на мой взгляд, и разменивает своё имя», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, накануне Гашек вновь сделал заявление, согласно которому призвал международные спортивные организации не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов в связи с военной спецоперацией России на территории Украины.

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