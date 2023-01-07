Форвард «Витязя»: Овечкин будет играть ещё лет пять и без проблем побьёт рекорд Гретцки

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим российским игроком в истории НХЛ и сообщил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин без проблем побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге.
«Даже не знаю, наверное, выделю того, кто уже закончил играть – Сергея Фёдорова, который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры, я и сам следил за ним, будучи юным. Из действующих игроков, пожалуй, Овечкин — его просто не остановить. Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37? Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть ещё лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ», — цитирует Уилсона Metaratings.
Напомним, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, до 85. Легендарный канадский нападающий забил за карьеру 894 гола.
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