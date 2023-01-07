Вратарь «Ак Барса»: Билялетдинов изменил дисциплину в раздевалке и наладил оборону

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал об изменениях в казанском клубе после возвращения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Вратарь оформил шат-аут, отразив все 26 бросков в матче с «Витязем» (2:0).
«Спасибо ребятам за «сухарь», много шайб на себя ловили. Главное − не «сухие» игры, а победы, они к нам потихоньку приходят. С каждой игрой надо добавлять, особенно в обороне. Этот компонент потихоньку налаживается поэтому, возможно, стали меньше пропускать.
Что изменилось внутри команды с приходом Билялетдинова? Дисциплина внутри раздевалки и за её пределами. И оборона. Пока это, наверное, самые важные аспекты. Зинэтула Хайдярович поменялся за эти 3,5 года? Думаю, даже помолодел (смеётся). Нет, не поменялся. Остался таким же, каким был: честность, дисциплина, труд», – цитирует Билялова пресс-служба «Ак Барса».
«Ак Барс» одержал третью победу подряд и после 47 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
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