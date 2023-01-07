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Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о разговоре с Овечкиным во время матча

Вратарь «Коламбуса» Тарасов рассказал о разговоре с Овечкиным во время матча
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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал об общении игроков во время матчей НХЛ.

«В прошлом году играли против «Вашингтона», это была моя вторая игра в НХЛ. Когда Овечкин забил мне и была рекламная пауза, я поехал к своей скамейке попить воды. В этот момент он проезжал и так в шутку сказал, что, мол, сейчас ещё одну забью. Я ответил, что нет, но в итоге вроде он не забил.

Здесь во время игр все хоккеисты достаточно открыты, большинство игроков разговаривают между собой, когда проезжают мимо, психологически воздействуют друг на друга. Это в порядке вещей, за этим ничего серьёзного не стоит», — цитирует Тарасова ТАСС.

В нынешнем сезоне Тарасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал две победы с 90,7% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,40.

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