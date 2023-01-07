Голкипер «Коламбуса» Тарасов рассказал о своём отношении к игре за фарм-клуб

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал о своём отношении к игре за фарм-клуб «Кливленд Монстерз».

«Это был достаточно хороший опыт [игры в фарм-клубе], потому что в прошлом сезоне у меня была травма, и полгода пришлось пропустить. На данном этапе любая игровая практика будет в плюс мне, чтобы вернуть былые кондиции, которые были до травмы. Речь идёт о вратарских особенностях, о понимании, как развивается игра, потому что бывает много работы, бывает её меньше.

Когда тебя каждый раз спускают вниз, это не значит, что я плохо тренировался или работал. Это делается с точки зрения развития, набора кондиций. Ещё перед сезоном у меня был разговор с главным тренером и тренером вратарей о том, что будут такие ситуации, когда станут отправлять вниз как раз таки для того, чтобы я как можно больше играл. Потому что нас трое вратарей вверху, ворота одни, поэтому с точки зрения моего развития и прогресса это необходимость.

У одного из вратарей была травма, другой недавно заболел, но, когда все были здоровы, тренер изначально перед сезоном сказал, что кто будет больше давать шансов на победу команде, тот и будет играть.

Стараюсь больше концентрироваться на игре. Когда дают такую возможность, делать всё по максимуму, чтобы помочь команде выиграть. Игры складываются по-разному, и на данном этапе, повторюсь, учитывая пропуск прошлого года из-за тяжёлой травмы, очень благодарен, что тренеры доверяют и дают сыграть, помочь команде», — приводит слова Тарасова ТАСС.

За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» Тарасов из четырёх матчей выиграл два.

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал две победы с 90,7% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,40.